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Йовичевич: «С «Шахтером» точно наиграли на гол»

Тренер «Днепра-1» остался доволен действиями своих подопечных
Футбол Украинская Премьер-лига
12 сентября 09:14
Йовичевич: «С «Шахтером» точно наиграли на гол»
Игор Йовичевич / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался относительно поражения в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (0:2). Хорватский специалист остался доволен своими подопечными.

Поздравляю «Шахтер» с победой. Их авторитет немного нас «задушил» в первые 15–20 минут, пока в некоторых отрезках мы не забрали мяч под контроль. Связали 4–5 передач, перевели с фланга на фланг, поняли, что здесь можно выжимать больше. Забитый гол помог «Шахтеру» почувствовать уверенность ближе к нашим воротам.

Однако в конце первого тайма с нашим контролем мяча, быстрыми выходами, игрой между линий, особенно когда начинали от трех центральных защитников Адамюка, Сватка и Логинова, «Шахтер» не имел на это ответа. Исходя из этого, в перерыве команда с хорошими эмоциями подготовилась ко второму тайму, где в первые 25 минут мы точно наиграли как минимум на гол.

10 моментов против «Шахтера» ты иметь не можешь, но то, что есть, должен забивать. И нужно пользоваться качеством игры, эмоциями, смелостью, особенно в прессинге и игре один в один. Очень мало команд действуют так храбро, как мы сегодня.

Когда были с мячом во второй зоне, прессинг «Шахтера» не был явно выражен, а у нас было время выстроиться в 3–4–3, что просто добавляло нам уверенности. А особенно – в контратаках воспользоваться пространством за спинами Витао и Матвиенко, где они очень страдают от длинных передач, и мы это знаем. Это нормально и логично, потому что линия обороны в «Шахтере» играет очень высоко. А у нас есть очень скоростные футболисты.

К сожалению, при этом мы не забили, а соперник забил и закрыл матч – 2:0. Поздравляю «Шахтер». Маленький вывод: возможно, показанного уровня сегодня пока недостаточно, чтобы обыгрывать команду Лиги чемпионов, но будет достаточно как минимум с 90% других соперников? Поздравляю свою команду с сегодняшней игрой.

Только что говорил с Срной. Выразил респект команде – она ему понравилась. И своя, конечно, но и моя. От такого специалиста, умного человека, который досконально понимает футбол, это комплимент. Я думаю, вы видели в конце первого тайма и во втором, что болельщики получали кайф. И мы были очень близки к голу, который дал бы нам мысль, что мы можем выиграть этот матч.

Хотя и «Шахтер» имел моменты, несмотря на то, что мы не боялись, были смелыми и прессинговали. Мы хотели вырвать минимум ничью, хотели забить гол. Думаю, что игра болельщикам понравилась. Лично я горд за команду, но теперь нужно пользоваться этим опытом, который даст нам фундамент на следующие матчи. Иногда даже совершенства недостаточно.

Второй гол просто следствие потери энергии во втором тайме, при 0:1. Настолько смело, храбро играл… ну, только «Монако»! А где «Монако» и где мы на данный момент? Мы верили в то, что можем вырвать ничейку, но нам не хватило реализации, чтобы воплотить это в жизнь. А команда у меня сумасшедшая. Когда у нее есть эмоции, она и ввосьмером против «Десны» может вырвать победу.

У моей команды просто есть характер – я ее обожаю. Но если такой футбол, как сегодня, мы будем показывать долгое время, то будем побеждать намного чаще, чем проигрывать. Я поздравил футболистов. Если мы можем так прессинговать, что Степаненко бьет по аутам…

Через четыре дня «Шахтер» будет играть в Лиге чемпионов, а мы бодаемся с ним в некоторых моментах на равных. Хотя, безусловно, индивидуальные качества – сумасшедшие, решают матч. Гол Фернандо – просто снимаю шляпу. Лассина Траоре тоже здорово сыграл индивидуально, но уже когда мы очень рисковали, и закрыть матч было намного легче.

Также мыслями по поводу игры поделился наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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