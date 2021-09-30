Юрченко мог перейти в «Ворсклу» или «Шериф»

Владлен Юрченко / Фото: Десна

Полузащитник Владлен Юрченко после ухода из «Зари» мог подписать контракт с полтавской «Ворсклой» или тираспольским «Шерифом». Об этом в Instagram сообщил журналист Олег Ящук.

Затем звали в «Шериф». Еще в начале августа. Отказал. Считал это шагом назад. А теперь, видимо, очень жалеет. Когда уже решил подписать контракт с командой Юрия Вернидуба, было поздно. Не мог наставник искусственно лишить места тех, кто завоевал путевку в ЛЧ».