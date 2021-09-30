Юрченко с большой долей вероятности может перейти в «Ракув»
Юрченко мог перейти в «Ворсклу» или «Шериф»
Команде Юрия Вернидуба он отказал, а Юрий Максимов не смог дать ему место в стартовом составе
30 сентября 17:54
Владлен Юрченко / Фото: Десна
Полузащитник Владлен Юрченко после ухода из «Зари» мог подписать контракт с полтавской «Ворсклой» или тираспольским «Шерифом». Об этом в Instagram сообщил журналист Олег Ящук.
«Как в футболе все быстро меняется. Мог перейти в «Ворсклу». И там бы не было железобетонного места в старте. Слишком сильные конкуренты.
Затем звали в «Шериф». Еще в начале августа. Отказал. Считал это шагом назад. А теперь, видимо, очень жалеет. Когда уже решил подписать контракт с командой Юрия Вернидуба, было поздно. Не мог наставник искусственно лишить места тех, кто завоевал путевку в ЛЧ».
Напомним, ранее Юрченко подписал контракт с черниговской «Десной».
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