Юрченко с большой долей вероятности может перейти в «Ракув»
Владлен Юрченко – игрок черниговской «Десны»
Воспитанник донецкого «Шахтера» после окончания прошлого сезона оставался без клуба
30 сентября 16:18
Владлен Юрченко / Фото: Десна
Бывший игрок сборной Украины Владлен Юрченко подписал контракт с черниговской «Десной».
27-летний полузащитник является воспитанником донецкого «Шахтера», затем играл в Бундеслиге за «Байер» и датский «Вайле». С 2019 года Юрченко выступал за «Зарю».
Напомним, Юрченко мог перейти в команду из турецкой Суперлиги.
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