Владлен Юрченко – игрок черниговской «Десны»

Воспитанник донецкого «Шахтера» после окончания прошлого сезона оставался без клуба





Владлен Юрченко / Фото: Десна

Бывший игрок сборной Украины Владлен Юрченко подписал контракт с черниговской «Десной».



27-летний полузащитник является воспитанником донецкого «Шахтера», затем играл в Бундеслиге за «Байер» и датский «Вайле». С 2019 года Юрченко выступал за «Зарю».





Напомним, Юрченко мог перейти в команду из турецкой Суперлиги.