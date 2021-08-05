Юрченко ведет переговоры с участником квалификации Лиги конференций

Его прошлый клуб, «Заря», может пробиться в евротурнир рангом повыше

Владлен Юрченко / Фото - ФК Заря

Полузащитник Владлен Юрченко может продолжить карьеру в Польше. Футболист ведет переговоры с «Ракувом».

Клуб в прошлом сезоне финишировал вторым в Экстракласе, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Также команда поспорит с казанским «Рубином» за выход в раунд плей-офф Лиги конференций.

По окончании кампании-20/21 Юрченко покинул «Зарю». В ее составе он отличился 16 забитыми мячами и 13 результативными передачами в 68 матчах.

Ранее луганчане узнали потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы.