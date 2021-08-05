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Юрченко ведет переговоры с участником квалификации Лиги конференций
Его прошлый клуб, «Заря», может пробиться в евротурнир рангом повыше
5 августа 19:30
Владлен Юрченко / Фото - ФК Заря
Полузащитник Владлен Юрченко может продолжить карьеру в Польше. Футболист ведет переговоры с «Ракувом».
Клуб в прошлом сезоне финишировал вторым в Экстракласе, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Также команда поспорит с казанским «Рубином» за выход в раунд плей-офф Лиги конференций.
По окончании кампании-20/21 Юрченко покинул «Зарю». В ее составе он отличился 16 забитыми мячами и 13 результативными передачами в 68 матчах.
Ранее луганчане узнали потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы.
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