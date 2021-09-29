«Ювентус» - «Челси»: прогноз на матчи Лиги чемпионов

Будут ли голы в матче?

В квартете Н, будем откровенными, выделяются два ключевых претендента на попадание в плей-офф. И результаты матчей первого тура верно показали, как ситуация будет развиваться дальше. «Челси» планомерно и методично будет брать очки. «Ювентус» на классе обыграет «Зенит» и «Мальме», но остается вторым. Российский чемпион будет биться, но отправится в Лигу Европы. А «Мальмё» в этой группе может рассчитывать разве что на чудо в виде домашнего поля.

«Ювентус» постепенно начал приходить в себя после провального начала кампании. Мало кто мог подумать, что расставание с Роналду окажется таким болезненным для «Бьянконери». Но если судить чисто по статистике, то у «Юве» уже 4 матча без поражений, в 3 из которых они выиграли. Хорошее подспорье для домашнего матча с «Челси».

Для «Старой Синьоры» на своём поле положительным результатом станет даже ничья. Без травмированных Мораты и Дибалы атакующего потенциала команде Аллегри будет сильно не хватать. Вероятно, итальянцы будут искать счастье на стандартах.

«Челси» едет в Турин в ранге фаворита. У команды Тухеля, кроме Пулишича, Маунта и Джеймса, все в строю. Выбирать из кого у «Аристократов» есть. Поражение от «Ман Сити» в прошлом туре АПЛ должно только еще сильнее раззадорить лондонцев.

Лондонцы при Тухеле очень надёжны в обороне, особенно что касается игр Лиги чемпионов. Есть резон сделать прогноз на низовой тотал в этой игре. Ставка тотал меньше (2,5) с коэффициентом 1,78.