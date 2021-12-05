«Ювентус – «Дженоа»: надежный прогноз с высоким коэффициентом

«Старая синьора» будет весь матч мучаться с автобусом Андрея Шевченко

Прогноз

«Ювентус – «Дженоа» – далеко не самая яркая вывеска игрового дня, но в Украине именно к этому матчу будет приковано наибольшее внимание, ведь генуэзцев тренирует Андрей Шевченко.

Первой задачей Шевченко в «Дженоа» стало построение фундамента команды – надежной обороны. В Турине, именно этот аспект игры станет ключевым для генуэзцев, которые вряд ли забьют свой первый мяч при новом наставнике, но вполне могут вымучать сухую ничью.

Уверен, что игра выдастся унылой и небогатой на события. «Ювентус» будет много атаковать, не едва ли создаст даже пару голевых моментов. «Дженоа» же припаркует глубочайший автобус и может выбежит в парочку острых контратак.

Самым вероятным исходом мне видится тотал матча меньше 2,5. Букмекеры, словно не смотрели предыдущие поединки команд и выкатили шикарных коэффициент на «низ».

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 18 побед, 1 возврат, 24 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой