«Челси» разгромил «Ювентус» на «Стэмфорд Бридж»
«Ювентус» потерпел крупнейшее поражение в Лиге чемпионов за 63 года
«Челси» забил итальянцам четыре мяча
24 ноября 09:30
Фото: Juventus
«Челси» разгромил «Ювентус» (4:0) в матче группы Лиги чемпионов.
Как оказалось, это самое крупное поражение туринской команды в ЛЧ/Кубке чемпионов за 63 года. в 1958-м году австрийскому «Винеру» удалось забить «Юве» ж семь безответных мячей.
С тех пор «Юве» не проигрывал крупно в турнире до матча с «Челси», сообщает сайт UEFA.
Также впервые за 16 лет «Ювентус» проиграл с разницей в четыре мяча. В последний раз это случилось в 2004-м году. В матче Серии А «Рома» также разбила «Юве» (4:0).
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