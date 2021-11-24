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«Ювентус» потерпел крупнейшее поражение в Лиге чемпионов за 63 года

«Челси» забил итальянцам четыре мяча
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 09:30
«Ювентус» потерпел крупнейшее поражение в Лиге чемпионов за 63 года
Фото: Juventus

«Челси» разгромил «Ювентус» (4:0) в матче группы Лиги чемпионов.

Как оказалось, это самое крупное поражение туринской команды в ЛЧ/Кубке чемпионов за 63 года. в 1958-м году австрийскому «Винеру» удалось забить «Юве» ж семь безответных мячей.

С тех пор «Юве» не проигрывал крупно в турнире до матча с «Челси», сообщает сайт UEFA.

Также впервые за 16 лет «Ювентус» проиграл с разницей в четыре мяча. В последний раз это случилось в 2004-м году. В матче Серии А «Рома» также разбила «Юве» (4:0).

Андрей Усмонов
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