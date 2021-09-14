Забарный: «Где-то опыта не хватает, но за счет желания и помощи партнеров мы это компенсируем»

Защитник поделился ожиданиями от старта команды в ЛЧ

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Илья Забарный поделился ожиданиями от начала выступления команды в Лиге чемпионов.

Многие отмечают, что у «Динамо» очень молодые центральные защитники – тебе 19 лет, Сироте – 21. То, что у команды такая молодая линия защиты – это плюс или минус? Как вы себя чувствуете в этом плане?

«В принципе, чувствуем себя хорошо. Да, может, где-то опыта не хватает, но за счет желания и помощи партнеров мы это компенсируем. У нас есть опытные игроки – Сидорчук, Кендзера, вратари. У нас сплоченная команда, все подсказываем и, если где-то ошиблись, поддерживаем друг друга. Это у нас не проблема».

У «Бенфики» в центре защиты будут играть Вертонген и Отаменди, которым уже за 30…

«Это хорошие соперники, но с возрастом тоже появляются проблемы».

Ты сказал, что после Евро-2020 к тебе пришло какое-то спокойствие. Откуда такая уверенность в себе в твоем возрасте?

«Мне кажется, каждый игрок должен прибавлять, тем более молодой. Когда ты играешь на таком уровне, уже не должен опускаться ниже его. Ты должен держать свой уровень, если уж поднялся до него, и ни в коем случае не опускаться. Ты должен доказывать в каждой игре и тренировке. И не останавливаться – это самое главное».

Игра с «Бенфикой» состоится 14 сентября

Онлайн трансляция «Динамо» – «Бенфика».