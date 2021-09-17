Забарный и Мудрик – второй и четвертый в опросе за приз «Golden Boy»

Лидирует футболист «Бешикташа», также в тройке лидеров звезда МЮ

Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Илья Забарный и вингер «Шахтера» Михаил Мудрик вошли в топ-40 претендентов на звание лучшего молодого игрока Европы. Украинцы остались в гонке за приз «Golden Boy».

Более того, футболисты лидируют в опросе среди болельщиков на сайте Tuttosport – учредителя премии. Центрбек киевлян – второй с 19,9% голосов, игрок «горняков» – четвертый (3,3%).

Лидирует в голосовании футболист «Бешикташа» Эрсин Дестаноглу (51,3%). Третий по состоянию на утро 17 сентября нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд (8,8%).