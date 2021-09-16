Шацких: «Занять одно из двух первых мест в Лиге чемпионов «Динамо» вряд ли удастся»
Шесть украинцев, среди которых четыре игрока «Динамо» – в топ-100 Лиги чемпионов по версии FedEx
Также нашлось место футболистам «Брюгге» и «Зенита»
16 сентября 18:54
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Шесть игроков из Украины вошли в топ-100 рейтинга FedEx Performance Zone по итогам первого тура Лиги чемпионов.
В Список попали четыре футболиста «Динамо» – Александр Сирота, Илья Забарный, Денис Бойко и Виталий Миколенко. Также место в первой сотне нашлось Эдуарду Соболю из «Брюгге» и защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому.
Напомним, что киевляне сыграли в «сухую» ничью с «Бенфикой», «Брюгге» – 1:1 с ПСЖ, а «Зенит» проиграл «Челси» (0:1).
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