Шкурин и Сирота – в стартовом составе «Динамо» на «Баварию»
Забарный: «Не заслужили 0:5 в первом матче с «Баварией»
Вторая игра начнется уже за полчаса
23 ноября 19:15
Илья Забарный / Фото: Twitter
Защитник «Динамо» Илья Забарный высказался о грядущем матче с «Баварией» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
«В принципе нам нечего терять, мы уже говорили об этом. Возможно, у нас был какой-то мандраж – новый стадион, очень хорошая команда.
Где-то переживание было, но я думаю, что мы не заслуживали такого счета в том матче. Надеюсь, сейчас все будет намного лучше».
Начало матча – в 19:45.
Комментарии 0