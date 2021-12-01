Загулял после победы? Месси пропусти тренировку ПСЖ

Аргентинец в понедельник получил свой седьмой «Золотой мяч»

Лионель Месси / фото - PSG

Нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустил последнюю тренировку ПСЖ, сообщает Get French Football.

По информации источника аргентинец имеет проблемы с желудком. Врачи считают, что у форварда гастроэнтерит.

Также симптомы этой болезни обнаружили у его соотечественника – Леандро Паредеса.

Футболисты рискуют пропустить матч против «Ниццы» в Лиге 1, который состоится уже сегодня, 1-го декабря.

В понедельник Месси получил свой седьмой «Золотой мяч» в карьере, еще дальше оторвавшись от ближайшего преследователя по количеству наград.

Напомним, бывший тренер Месси заявил, что было бы справедливо отдать «Золотой мяч» Роберту Левандовски.