Почеттино: «Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч»
Загулял после победы? Месси пропусти тренировку ПСЖ
Аргентинец в понедельник получил свой седьмой «Золотой мяч»
10:50
Лионель Месси / фото - PSG
Нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустил последнюю тренировку ПСЖ, сообщает Get French Football.
По информации источника аргентинец имеет проблемы с желудком. Врачи считают, что у форварда гастроэнтерит.
Также симптомы этой болезни обнаружили у его соотечественника – Леандро Паредеса.
Футболисты рискуют пропустить матч против «Ниццы» в Лиге 1, который состоится уже сегодня, 1-го декабря.
В понедельник Месси получил свой седьмой «Золотой мяч» в карьере, еще дальше оторвавшись от ближайшего преследователя по количеству наград.
Напомним, бывший тренер Месси заявил, что было бы справедливо отдать «Золотой мяч» Роберту Левандовски.
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