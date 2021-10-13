Заховайло: «Невызовом Малиновского Петраков выстрелил себе в ногу»

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Футбольный агент Вячеслав Заховайло высказался о ничьей сборной Украины в матче с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

И добавлю. Малиновский как раз адаптирован к вертикальному стилю в «Аталанте». В конкретном случае Петраков, не вызвав его в сборную, выстрелил сам себе в ногу. И смешно было от него слышать, что на лавке запасных ему не хватило креативных игроков... И тем более, что он не подходит ему по стилю».