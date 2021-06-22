Заховайло: «Западные скауты теперь знают цену нашим игрокам»

Возможно, многие из команды уедут играть в Европу

Вячеслав Заховайло / фото - dynamo.kiev

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло рассказал на своей странице в Facebook о игре сборной, и о возможностях украинских игроков уехать играть в Европу:

«Нужно уметь проигрывать. Мы все переоценили возможности наших игроков. Все западные скауты теперь знают цену нашим игрокам. Не будем ругать пианиста, он играет как умеет. Есть ли будущие у этой команды с тренером Шевченко? И будет ли у него мотивация работать с этими футболистами? Вот это, пожалуй, главный вопрос, на который нужно найти ответ. Шансы продолжить турнир теоретически остались. Но для болельщиков унизительно болеть за результаты чужих команд. Ну а если нам повезёт? Что же… придется мучится дальше».

Хоть и после матча многие начали поливать команду грязью, но это не отменяет факта, что первые два матча подопечные Андрея Шевченко провели достойно и все равно сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Что бы национальной сборной оказаться в финальной части Евро-2020 нужны конкретные результаты от команд из других групп.