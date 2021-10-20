«Зальцбург» победил «Вольфсбург» и возглавил свою группу в ЛЧ
В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Зальцбург» принимал «Вольфсбург».
Первый тайм завершился со счетом 1:1, команды обменялись быстрыми голами.
А во втором тайме дубль Окафора принес хозяевам победу.
«Зальцбург» возглавил свою группу после этой победы, набрав 7 очков в 3-х матчах.
Лига чемпионов, 3-й тур
«Зальцбург» – «Вольфсбург» 3:1
Голы: Адейеми, 3, Окафор, 65, 77 – Нмеча, 15
«Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Онгене, Вебер (Бернардо, 72), Ульмер (Гиндо, 86), Сучич, Зайвальд, Камара (Капальдо, 66), Ааронсон, Окафор (Шимич, 87), Адейеми (Адаму, 87).
«Вольфсбург»: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Пауло Отавио, 70), Арнольд, Штеффен, Баку (Нмеча, 70), Вранкс, Лукебакио, Нмеча.
Предупреждения: Камара (19), Мбабу (47), Арнольд (84), Капальдо (87).
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