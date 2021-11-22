Зарплата Петракова в сборной Украины не изменилась даже после того, как убрали приставу «и.о.» – источник

Даже несмотря на это, наставник зарабатывает хорошие деньги

Александр Петраков / Фото: УАФ Ведущий программы «ТаТоТаке» Сергей Болотников рассказал в эфире о зарплате главного тренера сборной Украины Александра Петракова. «На самом деле, контракт Петракова никак не изменился, что для меня очень странно. У него осталась та самая маленькая зарплата, порядка десяти тысяч долларов в месяц. Но, с другой стороны, это логично, ведь задача еще не выполнена. Если Петраков выйдет на чемпионат мира, тогда можно будет говорить о каком-то увеличении зарплаты. На премиальных Петраков отобьет себе всю ту зарплату, что недополучил, в разы».

Ранее стало известно, что у Петракова будет возможность продления контракта до Евро-2024.

Петр Приходько