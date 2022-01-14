«Заря» подписала экс-игрока «Шахтера», который сгубил свою карьеру в России

Данченко вернулся в УПЛ

Олег Данченко / Фото: Twitter

Луганская «Заря» арендовала украинского защитника Олега Данченко, последним клубом которого был АЕК. Об этом луганчане сообщили на своем официальном сайте.

Соглашение рассчитано на 1,5 года, у «Зари» есть право выкупа 27-летнего игрока.

Данченко выступал за «Анжи», «Шахтер», «Енисей», «Рубин» и «Уфу». С января 2021-го выступал за АЕК, провел за греческую команду 11 матчей и не выходил на поле с мая 2021-го.

В турнирной таблице УПЛ «Заря» борется за бронзу.