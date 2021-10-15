«Шахтёр» - «Заря»: прогноз на матч чемпионата Украины
«Заря» разгромила «Шахтер», забив шесть мячей в матче юношеского чемпионата
«Горняки» потерпели первое поражение в сезоне
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» U-19 дома проиграл «Заре» U-19 в матче юниорского чемпионата Украины в 11-м туре.
Пять из шести мячей «горняки» пропустили во втором тайме. Более того, это первое поражение «Шахтера» в этом сезоне.
УПЛ U-19. 11-й тур:
«Шахтер» U-19 – «Заря» U-19 0:6
Голы: Нагнойный, 7, Гильерме, 58, Смиян, 61, Козык, 65 (автогол), Фарина, 89(автогол), Легостаев, 90
Впрочем, «горняки» лидируют в таблице. Команда на пять очков опережает «Динамо».
Матч взрослых команд начнется в 19:00.