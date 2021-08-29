«Заря» в сложном матче обыграла «Ворсклу»

Овусу забил свой третий мяч в сезоне

Фото: Заря

В Полтаве в рамках 6-го тура УПЛ «Ворскла» проиграла луганской «Заре» со счетом 0:1.



С первых минут матч оказался сложным для «Зари». Луганчане играли первым номером, но полтавчане не давали им ничего сделать у своих ворот. При этом, Руслан Степанюк и Ибрагим Кане раз за разом пытались убежать в быструю контратаку.

Единственный мяч в матче забил вышедший на замену в концовке Реймонд Овусу. Захеди Шахаб прострелил вдоль вратарской на ганца, который с нескольких метров не промазал. Отметим, что для Овусу это уже третий гол в нынешнем сезоне, и все он забил после выхода на замену.

Чемпионат Украины. 6-й тур.

«Заря» – «Ворскла» 1:0

Гол: Фримпонг, 84.

«Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Назарина, Громов (Аллахьяр, 60), Кочергин, Булеца, Гладкий (Шахаб, 60), Кабаев (Овусу, 79).

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Тамм, Бондаренко, Пердута, Тилль, Челядин, Якубу (Пуцлин, 46), Скляр (Кушниренко, 82), Кане, Степанюк (Эсеола, 70).

Предупреждения: Назарина, Имереков – Пердута, Якубу, Скляр.