«Заря» завершила выступление в еврокубках, сыграв вничью с «Буде-Глимт»

Луганчане не удержали победу

Фото: ФК Заря

«Заря» в 6-м туре группового этапа Лиги конференций сыграла вничью дома с «Буде-Глимт».

Луганчане открыли счет почти в начале матча. Назарина сильным ударом со штрафного послал мяч точно в ворота. Правда, на этом успехи луганчан завершились.

Норвежцы перехватили инициативу и несколько раз «Заре» откровенно везло, что мяч не залетел в ворота. Однако во втором тайме гости забили. При чем усилиями Вернидуба, забившего в свои ворота.

Победителя команды не выявили. «Заря» покинула турнир, а «Буде-Глимт» со 2-го места вышел в 1/16 финала турнира.

«Заря» – «Буде-Глимт» 1:1

Голы: Назарина, 18, Вернидуб, 68 (АГ)

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо, Хомченовский, Цвек, Назарина, Захеди, Громов, Гладкий (Овусу-Фримпонг, 72), Сайядманеш.

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Конрадсен, Берг, Салтнес, Фет (Ветлесен, 46), Пеллегрино (Пернамбуко, 65), Ботхейм, Сольбаккен.