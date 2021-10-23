Защитник «Челси» забил в четвертом матче подряд

Чилвелл проводит результативный сезон

Фото: The Sun

«Челси» разгромил «Норвич» (7:0) в матче 9 тура АПЛ.

Один из голов забил Бен Чилвелл. Защитник забил свой четвертый мяч в сезоне, сообщает Sky Sports.

При этом Бен оформил гол в четвертом матче АПЛ подряд. Из игроков «синих» такое раньше удавалось лишь Эдену Азару. Бельгиец сделал это в 2016-м году.

В прошлом сезоне на счету игрока три мяча в чемпионате Англии. Это его второй сезон в «Челси».