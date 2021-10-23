Защитник «Челси» забил в четвертом матче подряд

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняОт него ждали медали Олимпиады, но он нарушил допинг-правила. После возвращения в страну его застрелили
матч-центр : Футбол
Вчера 6
Сейчас 1
Сегодня 17
Завтра 20
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Сампдория - Специя 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Осасуна - Гранада 1:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Кремень 3:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Десна - Александрия 1:1 Окончен
19:30 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Окончен
Футбол (1 событие из 7) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Ворскла - Шахтер 0:2 2-й тайм
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Челси - Норвич 7:0 Окончен
19:30 Брайтон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Брест -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Боруссия Дортмунд 1:3 Окончен
16:30 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Окончен
16:30 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Окончен
19:30 Герта - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Мальорка 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Прикарпатье - Альянс 3:1 Окончен
15:30 Полесье - Кривбасс 1:2 Окончен
16:00 Волынь - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - ФК Мариуполь 2:0 Окончен
16:00 Рух - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Ворскла - Шахтер 0:2 2-й тайм
19:30 Черноморец - ФК Львов -:- Запланирован
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Брентфорд - Лестер -:- Запланирован
18:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ницца - Лион -:- Запланирован
18:00 Монако - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Марсель - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Удинезе -:- Запланирован
16:00 Верона - Лацио -:- Запланирован
19:00 Рома - Наполи -:- Запланирован
21:45 Интер - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Леванте -:- Запланирован
17:15 Барселона - Реал -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Нива Т -:- Запланирован
15:30 Ужгород - Олимпик -:- Запланирован
18:45 Металлист - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Рух - Минай -:- Запланирован
17:00 Динамо - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Заря - Колос -:- Запланирован

Защитник «Челси» забил в четвертом матче подряд

Чилвелл проводит результативный сезон
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:06
Защитник «Челси» забил в четвертом матче подряд
Фото: The Sun

«Челси» разгромил «Норвич» (7:0) в матче 9 тура АПЛ.

Один из голов забил Бен Чилвелл. Защитник забил свой четвертый мяч в сезоне, сообщает Sky Sports.

При этом Бен оформил гол в четвертом матче АПЛ подряд. Из игроков «синих» такое раньше удавалось лишь Эдену Азару. Бельгиец сделал это в 2016-м году.

В прошлом сезоне на счету игрока три мяча в чемпионате Англии. Это его второй сезон в «Челси».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Челси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Челси» без Лукаку не оставил камня на камне от «Норвича»
«Челси» без Лукаку не оставил камня на камне от «Норвича»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:20
В «Челси» определились с будущим арендованного у «Атлетико» Сауля
В «Челси» определились с будущим арендованного у «Атлетико» Сауля
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 октября 18:21
Тухель: «Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара»
Тухель: «Легче тренировать Лукаку, чем Мбаппе и Неймара»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 октября 15:45
Агент Лукаку – о травме форварда: «Он лежал на поле 4 минуты, я был очень обеспокоен»
Агент Лукаку – о травме форварда: «Он лежал на поле 4 минуты, я был очень обеспокоен»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 октября 13:51
Тухель: «Лукаку и Вернер пропустят несколько следующих матчей»
Тухель: «Лукаку и Вернер пропустят несколько следующих матчей»
Футбол Лига чемпионов UEFA
21 октября 15:39
«Мальме» и «Зенит» не сумели отобрать очки у «Челси» и «Ювентуса»
«Мальме» и «Зенит» не сумели отобрать очки у «Челси» и «Ювентуса»
Футбол Лига чемпионов UEFA
21 октября 07:24

Новости: Футбол

Двойная мотивация для Бензема. Голосование за ЗМ закроют через 8 часов после «Эль Классико»
Двойная мотивация для Бензема. Голосование за ЗМ закроют через 8 часов после «Эль Классико»
Примерa (Испания)
18:40
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Соломон удвоил преимущество. Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Соломон удвоил преимущество. Онлайн трансляция
Украинская Премьер-лига
18:37
Без неожиданностей. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм»
Без неожиданностей. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм»
Бундеслига (Германия)
18:23
«Боруссия Д» без Холланда одолела «Арминию», а «Лейпциг» разгромил «Гройтер»
«Боруссия Д» без Холланда одолела «Арминию», а «Лейпциг» разгромил «Гройтер»
Бундеслига (Германия)
18:22
Защитник «Челси» забил в четвертом матче подряд
Защитник «Челси» забил в четвертом матче подряд
Премьер-Лига (Англия)
18:06
Моуриньо – игрокам «Ромы»: «Некоторые из вас не заслуживают играть ни в Норвегии, ни даже в Серии Б»
Моуриньо – игрокам «Ромы»: «Некоторые из вас не заслуживают играть ни в Норвегии, ни даже в Серии Б»
Серия А (Италия)
17:55
Куман – о игре с «Реалом»: «Результат не будет иметь решающего характера»
Куман – о игре с «Реалом»: «Результат не будет иметь решающего характера»
Примерa (Испания)
17:48
«Барселона» откажется от покупки полузащитника «Лейпцига»
«Барселона» откажется от покупки полузащитника «Лейпцига»
Примерa (Испания)
17:28
Фанат из Ватикана. Месси передал футболку с автографом Папе Римскому
Фанат из Ватикана. Месси передал футболку с автографом Папе Римскому
Лига 1 (Франция)
17:24
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 07:57
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
История
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 09:00
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Соломон удвоил преимущество. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Ворскла» – «Шахтер». Соломон удвоил преимущество. Онлайн трансляция
17:00
Континентальный кубок. «Ференцварош» – «Сокол». Видео трансляция
TV
Континентальный кубок. «Ференцварош» – «Сокол». Видео трансляция
17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
18:45
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
TV
«Порхать как бабочка, жалить как пчела!». На XSPORT – фильм «Али»
21:45
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Удинезе». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Удинезе». Онлайн трансляция
24 октября 13:30
УХЛ. «Краматорск» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» – «Мариуполь». Видео трансляция
24 октября 14:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Днепр-1». Онлайн трансляция
24 октября 17:00
Евро-2022. Украина – Финляндия. Видео трансляция
WEB
TV
Евро-2022. Украина – Финляндия. Видео трансляция
24 октября 17:00
УХЛ. «Рулав Одд» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» – «Донбасс». Видео трансляция
24 октября 17:00
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
24 октября 17:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
24 октября 18:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
24 октября 19:05
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
24 октября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
24 октября 23:55
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. ПАОК — «Галатасарай». Видео трансляция
25 октября 19:30
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00