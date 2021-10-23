«Челси» без Лукаку не оставил камня на камне от «Норвича»
Защитник «Челси» забил в четвертом матче подряд
Чилвелл проводит результативный сезон
18:06
Фото: The Sun
«Челси» разгромил «Норвич» (7:0) в матче 9 тура АПЛ.
Один из голов забил Бен Чилвелл. Защитник забил свой четвертый мяч в сезоне, сообщает Sky Sports.
При этом Бен оформил гол в четвертом матче АПЛ подряд. Из игроков «синих» такое раньше удавалось лишь Эдену Азару. Бельгиец сделал это в 2016-м году.
В прошлом сезоне на счету игрока три мяча в чемпионате Англии. Это его второй сезон в «Челси».
Комментарии 0