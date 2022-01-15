Защитник «Динамо», который должен заменить Миколенко: «Мы с Виталием обсудили некоторые моменты»

Владислав Дубинчак / Фото: Динамомания

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак высказался о возвращении в киевский клуб.

- Как происходило твое возвращение из СК «Днепр-1». Луческу тебе звонил?

- Луческу не звонил, но я уже все понимал где-то под конец чемпионата. В середине отпуска было понятно, что я возвращаюсь. Документы были формальностью. На словах уже все было обговорено. С Луческу я разговаривал вчера.

- Как прошло твое прощание с СК «Днепр-1»?

- Все были в отпуске, но с многими виделся, потому что был в Днепре. Тепло попрощались, все пожелали удачи.

- Когда Миколенко давал прощальное интервью перед переходом в «Эвертон» рассыпался комплиментами в твой адрес. Как оценишь его трансфер в качестве примера для украинских футболистов?

- Большое спасибо ему за такие слова. Виделся с ним лично до Нового года. Многое с ним обговаривали. Его переход – это большая мотивация для всех игроков. Он большой молодец. У него был хороший дебют. Желаю ему только удачи.

- Что тебе говорил Луческу?

- Он сказал, какая роль будет мне отведена. Это радует, а дальше будет видно.

- Чувствуешь, что тебе еще нужна определенная адаптация в коллективе?

- Возможно, мне нужно привыкнуть к требованиям команды. А адаптация в коллективе проходит хорошо. Ребята меня хорошо приняли.

- Какие лучшие и худшие моменты можешь выделить для себя в 2021 году?

- Приятно, что мы с СК «Днепр-1» после плохих результатов вышли на третье место. Это были лучшие моменты в году. Плохого ничего не было. Я вернулся домой и все хорошо.

- Многие говорят, что Йовичевич очень перспективный тренер. Что бы ты взял от него?

- Во-первых, уверенность в своих силах. Всегда нужно быть уверенным и думать о том, что ты все делаешь хорошо. Тогда все будет получаться. А во-вторых, интеллигентность. Йовивечич никогда не переходит на личности и старается вести себя адекватно. Это большой пример для меня.

- В СК «Днепр-1» стали больше разговаривать на украинском?

- Можно сказать, что да.

- Миколенко сказал тебе какие-то напутственные слова?

- Можно сказать, что да. Мы с ним тепло поговорили. Он сказал мне о кое-каких моментах. Можно сказать, что я подготовлен.

- Но все-таки ты игрок немного другого склада, чем Миколенко. Тем более, что он долго играл в центре обороны, а ты всегда был агрессивным футболистом и нападающим в прошлом.

- Твоя манера игры будет сугубо индивидуальной или будешь стараться продолжать линию Миколенко?

- Был нападающим только в детстве. У меня есть свой стиль. Буду пытаться работать дальше в своем стиле и приносить пользу команде, а там посмотрим. Если это не будет подходить тренеру, буду менять свою игру.

- Уже составил какое-то мнение о требованиях Луческу? Чем они отличаются от требования твоих предыдущих наставников?

- Конкретного разговоры пока не было. Был только разговор о том, что я должен быть собой и играть в свою игру.