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Защитник «Динамо» расстроился, что Украина не победила в товарищеском матче с Чехией

Александр Тымчик – о ничье 1:1
Футбол Сборная Украины
11:17
Защитник «Динамо» расстроился, что Украина не победила в товарищеском матче с Чехией
Фото: KubanovPavlo

Защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Тымчик прокомментировал ничейный результат (1:1) в товарищеском матче против Чехии:

«Очень тяжелая игра была. Вы видели, что мы три матча подряд пропускаем на 90+. Не знаю, что с этим делать. Надеемся, что эти матчи уже закончились и будет только положительный результат для нас.

Нам уже некуда терять очки. Хоть это и товарищеский матч, но хотели победить и добыть три очка, закончить серию ничейных результатов».

Напомним, Денис Бойко считает, что Украина могла разгромить Чехию, хотя статистика матча говорит об обратном.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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