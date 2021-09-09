Паре Зинченко-Малиновский нет места в стартовом составе сборной Украины Петракова
Защитник «Динамо» расстроился, что Украина не победила в товарищеском матче с Чехией
Александр Тымчик – о ничье 1:1
11:17
Фото: KubanovPavlo
Защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Тымчик прокомментировал ничейный результат (1:1) в товарищеском матче против Чехии:
«Очень тяжелая игра была. Вы видели, что мы три матча подряд пропускаем на 90+. Не знаю, что с этим делать. Надеемся, что эти матчи уже закончились и будет только положительный результат для нас.
Нам уже некуда терять очки. Хоть это и товарищеский матч, но хотели победить и добыть три очка, закончить серию ничейных результатов».
Напомним, Денис Бойко считает, что Украина могла разгромить Чехию, хотя статистика матча говорит об обратном.