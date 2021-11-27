Цыганков забил 70 голов за «Динамо» в УПЛ
Защитник, которого сватают в «Динамо», прокомментировал слухи о своем возможном трансфере
Бобок выступает в чемпионате Румынии
Раду Бобок / Фото: Sport.ua
Защитник румынского «Фарула» Раду Бобок прокомментировал слухи о том, что он может оказаться в киевском «Динамо». Его слова приводит румынский ресурс Prosport.
«Это не первый раз, когда обо мне всплывают подобные слухи. Их было много, но я остался и до сих пор играю за «Фарул». Так что нужно подождать и посмотреть, что будет зимой».
Ранее источники в «Динамо» опровергли, что Бобок интересует киевлян.