«Удачная» замена. Игрока «Мариуполя» удалили спустя две минуты после выхода на поле
Защитник «Мариуполя»: «На молодых ребят сильно влияет, когда слишком много критики»
Команда занимает последнее место в УПЛ
Фото: ФК Мариуполь
Защитник «Мариуполя» Станислав Микицей поделился мыслями пресс-службе клуба о неудачах команды в этом сезоне.
«Я думаю, что в определенной степени критика влияет на психологическое состояние команды. У нас молодая команда. На молодых ребят сильно влияет, когда слишком много критики. На более опытных футболистов это, безусловно, тоже влияет.
Сложно сказать, почему такая плохая реализация. Думаю, ответа на этот вопрос ни у кого нет. Реализация — это, прежде всего, мастерство».
«Мариуполь» занимает последнее место в таблице УПЛ.
Накануне, азовцы уступили «Ворскле» (1:5).
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