Защитник «Металлиста 1925»: «Ингулец» — серьезная команда. Они явно недобрали много очков в этом сезоне»

Фото: Металлист-1925

Защитник «Металлиста 1925» Сергей Шершень поделился ожиданиями пресс-службе клуба от игры с «Ингульцом» в 12-м туре УПЛ.

Никакой самоуверенности при этом у нас нет. Потому что мы уже съездили в Мариуполь, где чуть не обожглись. Повезло, что одержали победу, поэтому впредь будем стараться играть осторожнее. Готовимся по максимуму к каждому сопернику, разбираем их игру.

Тем более, «Ингулец» — серьезная команда, как мне кажется. Они явно не добрали много очков в этом сезоне. Следовательно, игра должна получиться очень хорошей, и победит в ней сильнейший.

Игру против «Мариуполя» мы уже разбирали. Скажем так, в защите мы сыграли очень неудачно. Поговорили с тренерами каждый индивидуально, посмотрели матчи, разобрали моменты.

В последнее время конкуренция в нашей линии защиты только увеличивается — это всегда хорошо. За счет нее растет как уровень команды в целом, так и уровень каждого футболиста отдельно. Сейчас наигрываюсь в качестве центрального защитника, но как будет дальше — никто не знает. Могу сыграть и справа».