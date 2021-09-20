Аллегри: «Я ошибся с заменами в матче с «Миланом»
Защитник «Милана»: «Сейчас у нас лучшая команда с тех пор, как я здесь»
Подопечные Пиоли отобрали очки у «Ювентуса»
12:59
Алессио Романьоли / Фото: ФК Милан
Защитник «Милана» Алессио Романьоли высказался о ничьей с «Ювентусом» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата Италии. Его слова приводит Football Italia.
«Мы начали матч не лучшим образом, но хорошо отреагировали на пропущенный гол. Как я всегда говорил, я стараюсь изо всех сил. Тренер принимает свои решения, все, что я могу сделать, это постараться усложнить ему выбор стартового состава. Это, безусловно, одна из лучших команд «Милана» с тех пор, как я здесь, но нам нужно сохранять концентрацию, нам предстоит еще долгий путь».
В турнирной таблице Серии А «Ювентус» идет на 18-м месте после 4-х матчей, у команды лишь 2 набранных очка.
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