Защитник «Реала» вновь получил повреждение

Игрок не появлялся на поле с мая

Ферлан Менди / фото - Marca

В лазарете мадридского «Реала» вновь оказался французский защитник Ферлан Менди, сообщает издание Marca.

Игрок получил мышечное повреждение и пропустит около трех недель.

Лишь недавно француз восстановился после тяжелого повреждения большеберцовой кости, которое он получил еще в мае, и ожидалось, что он сможет помочь команде в ближайших матчах.

Но он не появился на поле ни в Примере против «Сельты», ни в Лиге чемпионов против «Интера».

В отсутствии Менди и также травмированного Марсело место на левой бровке защиты занимает воспитанник «сливочных» Мигель Гутьеррес. Также Анчелотти использовал на этой позиции Давида Алабу и Начо Фернандеса.

Напомним, «Реал» представил необычный третий комплект формы на сезон 21/22.