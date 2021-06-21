Защитник сборной Дании: «Сделаем все для победы над Россией»

Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
19:00
«У нас по-прежнему большие амбиции. Сделаем все для победы над Россией. Надеюсь, и Бельгия нам поможет, выиграв свой матч. Очень не хотелось бы заканчивать турнир уже после группового этапа. Считаю, в матче с бельгийцами, не случайно занимающими первое место в мировом рейтинге, мы доказали свою силу. Постараемся сыграть не хуже против России».
Игра состоится 21 июня в 22:00.
Онлайн трансляция Россия – Дания.
Видео трансляция Россия – Дания.
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