Защитник сборной Украины: «С Зеленским страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл»

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, чем национальная команда занималась на Евро-2020 в свободное время.

– Я брал с собой несколько книг, успел их прочесть. Было время на образование. Занимался английским. А когда начался чемпионат Европы, по вечерам смотрел футбол.

– Вам неоднократно звонил Владимир Зеленский. У вас с юмором все отлично. С президентом перекинулись парой шуток?

– Не знаю, к счастью или к сожалению, но нет.

Владимир Александрович – мастодонт юмора. С ним страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл.

Он звонил нас поддержать. Приятно, что он нашел время в своем плотном графике, что президент и люди из его офиса следят за футболом и за нас болеют