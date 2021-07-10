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Защитник сборной Украины: «С Зеленским страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл»

Кривцов рассказал, чем сборная занималась на Евро в свободное время
Футбол Сборная Украины
09:27
Защитник сборной Украины: «С Зеленским страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл»
Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, чем национальная команда занималась на Евро-2020 в свободное время.

– Как заполняли паузы между матчами Евро все это время?

– Я брал с собой несколько книг, успел их прочесть. Было время на образование. Занимался английским. А когда начался чемпионат Европы, по вечерам смотрел футбол. 

– Вам неоднократно звонил Владимир Зеленский. У вас с юмором все отлично. С президентом перекинулись парой шуток?

– Не знаю, к счастью или к сожалению, но нет.

Владимир Александрович – мастодонт юмора. С ним страшновато перекидываться шутками, потому что можно не вытянуть баттл.

Он звонил нас поддержать. Приятно, что он нашел время в своем плотном графике, что президент и люди из его офиса следят за футболом и за нас болеют


Напомним, ранее Кривцов рассказал о сложностях, с которыми столкнулась сборная Украины на Евро-2020.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Теги

Сергей Кривцов Владимир Зеленский

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