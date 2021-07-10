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Кривцов: «На Евро было нелегко, ведь резко менялись климатические условия»

Также защитник рассказал о физической подготовке национальной команды
Футбол Евро-2020
09:23
Кривцов: «На Евро было нелегко, ведь резко менялись климатические условия»
Сергей Кривцов / Фото: УАФ

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о физических кондициях национальной команды на Евро-2020.

– Шевченко также говорил, что команде не хватает физических кондиций. Как думаете, почему?

– Думаю, он имел ввиду не то, о чем все подумали. Он говорил не о выносливости и беге, а об антропометрии. На установке перед матчем со Швецией нам объясняли, что у соперника физически сильные ребята, и в антропометрии мы им проигрываем, поэтому нужно сыграть внимательно. 

– Сборной Украины пришлось хорошенько полетать по Европе. Как вам такой формат турнира, когда Евро принимает весь континент?

– В начале турнира это казалось интересным. Мы играли на двух стадионах, а если проходишь дальше, можешь сыграть на 4-5 аренах. Это всегда круто, будет что вспомнить.

Но при этом очень нелегко менять место проживания. Те же климатические условия: в Румынии мы тренировались при +35 градусах, а в Глазго прилетели – там +14.

Если вернуться к сборной Англии, то они вообще всего один матч провели вне Лондона. Справедливо ли это? Все получили опыт организации такого турнира, но думаю, что в будущем Евро будут проводить в одной-двух странах.


Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Сергей Кривцов сборная Украины (футбол)

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