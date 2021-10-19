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Защитник «Шахтера» вернулся в общую группу перед матчем с «Реалом»
Команды снова сойдутся в поединке Лиги чемпионов
11:37
Виктор Корниенко / Фото - ФК Шахтер
В преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» лазарет «Шахтера» покинул один из игроков. Об этом сообщает Футбол NEWS.
Речь о защитнике Викторе Корниенко. 22-летний игрок вернулся к занятиям в общей группе.
Ранее у футболиста было небольшое воспаление боковой связки коленного сустава. По этой причине он не попал в заявку на матч чемпионата против «Зари» (6:1).
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 19 октября, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.
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