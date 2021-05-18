Защитник «Спортинга» интересен украинским клубам

За него хотят 6 миллионов евро

Фото: O Jogo

Защитник «Спортинга» Валентин Розье может оказаться в Украине.

Как утверждает O Jogo, с ним ведут переговоры украинские клубы. Правда, не отмечается, какая команда конкретно.

За 24-летнего игрока лиссабонцы хотят 6 миллионов евро. В Украине такие трансферы могут осуществить лишь «Динамо» и «Шахтер».

В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за «Бешикташ», забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 36 матчах.

«Спортинг» в этом сезоне стал чемпионом Португалии.