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Защитник «Спортинга» интересен украинским клубам
За него хотят 6 миллионов евро
18 мая 09:50
Фото: O Jogo
Защитник «Спортинга» Валентин Розье может оказаться в Украине.
Как утверждает O Jogo, с ним ведут переговоры украинские клубы. Правда, не отмечается, какая команда конкретно.
За 24-летнего игрока лиссабонцы хотят 6 миллионов евро. В Украине такие трансферы могут осуществить лишь «Динамо» и «Шахтер».
В прошлом сезоне футболист на правах аренды играл за «Бешикташ», забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 36 матчах.
«Спортинг» в этом сезоне стал чемпионом Португалии.
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