«Верес» перехватил у «Колоса» игрока европейской сборной
Защитник «Спортинга»: «Уверен, сборная Украины будет на чемпионате мира»
Милованов признался, что болеет за национальную команду из Испании
14 января 14:35
Богдан Милованов / Фото - Спортинг Хихон
Защитник хихонского «Спортинга» Богдан Милованов оценил в эфире YouTube-канала «vZbirna» шансы сборной Украины пробиться в финальную часть ЧМ-2022.
Я слежу за национальной, а также за молодежной сборной Украины. Я всегда в курсе результатов, поддерживаю их из Испании. У них очень хорошие игроки, они очень хорошо играют в футбол, могут добиться больших успехов.
Касаемо жеребьевки, я не знаю, как играют другие сборные. Я уверен, что Украина будет на чемпионате мира, она этого заслуживает.
Ранее гол Милованова позволил «Спортингу» выбить «Вильярреал» из Кубка Испании.
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