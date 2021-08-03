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Защитник «Тоттенхэма» Орье может оказаться в московском клубе
«Спартак» пока не принял окончательного решения о трансфере
Серж Орье / Фото: Twitter
Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может оказаться в чемпионате России, сообщает Sky Sports.
По информации источника, агент футболиста предложил своего клиента московскому «Спартаку».
Единственное, что отпугивает российский клуб, высокая зарплата Орье. Латераль планирует запрашивать 3,5 миллиона евро в год.
Переговоры между сторонами продолжаются.
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