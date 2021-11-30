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Защитник «Ворсклы»: «После Ганы Украина теперь мой второй дом»
Якубу рассказал, как его узнают болельщики
Фото: ФК Ворскла
Защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу рассказал, встречался ли с расизмом в Украине и как адаптировался в стране.
«Нет. Ко мне доброжелательное отношение в Полтаве. Многие узнают, подходят, спрашивают, как дела, просят сфотографироваться.
После Ганы Украина теперь мой второй дом».
Якубу играет за «Ворсклу» уже четвертый сезон.
В нынешнем сезоне он провел 14 матчей.
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