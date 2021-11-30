Защитник «Ворсклы»: «После Ганы Украина теперь мой второй дом»

Якубу рассказал, как его узнают болельщики

Фото: ФК Ворскла

Защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу рассказал, встречался ли с расизмом в Украине и как адаптировался в стране.

«Нет. Ко мне доброжелательное отношение в Полтаве. Многие узнают, подходят, спрашивают, как дела, просят сфотографироваться. После Ганы Украина теперь мой второй дом».

Якубу играет за «Ворсклу» уже четвертый сезон.

В нынешнем сезоне он провел 14 матчей.