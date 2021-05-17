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Защитник «Вулверхэмптона» получил украинский паспорт
Килман сможет выступать за сборную Украины?
17 мая 19:52
Макс Килман / Фото: Twitter
Защитник «Вулверхэпмтона» Макс Килман сообщил, что получил украинский паспорт.
«Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, была очень рада и моя мама. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья была рада, что он у меня есть».
Ранее Килман изъявил желание выступать за сборную Украины.
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