Защитник «Зари»: «К «Роме» мы готовимся в стандартном режиме»

Луганская команда сыграет против самого опасного соперника в группе

Денис Фаворов / Фото: Футбол 24

Защитник «Зари» Денис Фаворов высказался о грядущем матче с «Ромой» во 2-м туре группового раунда Лиги конференций. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

– Как спортсмен ты всю жизнь мечтаешь и работаешь, чтобы достичь матчей на таком уровне, ведь это топовый чемпионат и соперник. Хотим проверить себя и сыграть самым лучшим образом.

Безусловно, нас радуют последние показатели, но мы неважно начали выступления в нашей лиге, у нас были неудачные матчи, и игры с «Черноморцем» и «Днепром-1» – как раз тот момент, который предает уверенности.

Мы готовились в стандартном режиме, как это происходит обычно. Некоторые вопросы нам тренерский штаб подскажет и объяснит, на что нам стоит дополнительно обратить внимание, и мы должны будем это показать на поле.

– Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб во второй раз создал сенсацию со своей нынешней командой («Шериф» победил «Реал» (2:1) – прим.). Удастся ли вам повторить его успех?

– Конечно, мы вчера следили и переживали за украинского тренера. Надеюсь, что на этом чудеса не закончатся. Будем верить в лучшее – нет ничего невозможного.

– Помните ли вы выступления Генриха Мхитаряна в Украине, или он будет кем-то новым для вашей команды?

– Вся Украина знает и помнит этого игрока, он выступает на профессиональном уровне. Мы следили, изучали и знаем, как он играет. Посмотрим, игра покажет что и как.

Мотивация огромная присутствует. Мы всю жизнь идем к таким матчам, поэтому очень хотим себя проявить и показать на должном уровне

Матч «Заря» – «Рома» состоится завтра, 30-го сентября. Начало – в 19:45.