Жена Фонсеки о супруге в «Тоттенхэме»: «Мы уже готовились к переезду в Лондон»

Катерина и Паулу Фонсека / фото - Сегодня

Катерина Фонсека, жена экс-тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки рассказала, как ее муж был близок к тому, чтобы возглавить «Тоттенхэм»:

Было несколько факторов, из-за которых Паулу не возглавил «Тоттенхэм», но основным моментом стало то, что директором лондонского клуба назначили Фабио Паратичи. В прессе были разные объяснения, в том числе налоги. Окей, налоги были, но не только и не столько они стали причиной того, что подписание не состоялось. Для меня это некая профессиональная некомпетентность, ведь когда тренер принимает предложение одного клуба, то отказывается от других. Возможно, они решили, что атакующий тренер – это не для них.

Мы тогда уже всем своим друзьям и родителям сказали, что уезжаем. Эта история научила меня не делать планы. Окажется ли Паулу когда-нибудь в Англии? Я думаю, что да. Как минимум он этого очень хочет, ему это интересно. Но с таким же успехом он может оказаться и в другом месте».