Жена Фонсеки о супруге в «Тоттенхэме»: «Мы уже готовились к переезду в Лондон»
Катерина Фонсека, жена экс-тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки рассказала, как ее муж был близок к тому, чтобы возглавить «Тоттенхэм»:
«На тот момент в нашем римском доме уже стояли коробки, на которых было написало Лондон. Мы не планировали возвращение в Украину, потому что переговоры между Паулу и «Тоттенхэмом», которые длились на протяжении 3 месяцев, в какой-то момент увенчались успехом. Мы готовились к переезду, все было очень серьезно. Это не была история переговоров на начальной стадии, которая потом развалилась.
Было несколько факторов, из-за которых Паулу не возглавил «Тоттенхэм», но основным моментом стало то, что директором лондонского клуба назначили Фабио Паратичи. В прессе были разные объяснения, в том числе налоги. Окей, налоги были, но не только и не столько они стали причиной того, что подписание не состоялось. Для меня это некая профессиональная некомпетентность, ведь когда тренер принимает предложение одного клуба, то отказывается от других. Возможно, они решили, что атакующий тренер – это не для них.
Мы тогда уже всем своим друзьям и родителям сказали, что уезжаем. Эта история научила меня не делать планы. Окажется ли Паулу когда-нибудь в Англии? Я думаю, что да. Как минимум он этого очень хочет, ему это интересно. Но с таким же успехом он может оказаться и в другом месте».
Этим летом португальский специалист покинул «Рому», где его место занял Жозе Моуриньо.
Фонсека был близок к посту главного тренера «Тоттенхэма», но после того как сделка сорвалась, «шпоры» назначили экс-наставника «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
Напомним, Фонсека может стать тренером команды с самыми богатыми в мире владельцами.
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