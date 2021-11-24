Икарди передал жене права на все свои доходы и активы, лишь бы спасти брак
Жена Икарди: «Мауро сказал мне, что уйдет из футбола, если мы расстанемся»
Аргентинец изменил своей супруге
24 ноября 22:14
Мауро Икарди и Ванда Нара / фото - Hola
Ванда Нара, жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди рассказала об отношениях со своим мужем после его измены:
«Икарди сказал мне, что уйдет из футбола, если мы расстанемся.
Чина Суарес (аргентинская модель, с которой Икарди изменил Ванде – прим. XSPORT) – ошибка всей его жизни. Я верю в его раскаяние и слепо доверяю Мауро. Я бы никогда не вступила в отношения с мужчиной из-за денег».
Ранее пара была на грани развода, но в итоге Ванда простила неверного супруга.
Ранее стало известно, что аргентинец передал жене права на все свои доходы и активы ради сохранения брака.
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