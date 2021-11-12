Икарди передал жене права на все свои доходы и активы, лишь бы спасти брак

Ванда Нара будет распоряжаться деньгами футболиста до 2050 года

Мауро Икарди / фото - Getty Images Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди подписал контракт, по которому передал все свои доходы и активы жене и по совместительству агенту Ванде Наре, сообщает портал TYC Sports. Аргентинец передал права на свои контракты настоящие и будущие, а также на всю свою собственность до 2050 года, чтобы спасти брак Как сообщает источник, подобный ход действительно помог и сейчас Икарди и Ванда отдыхают в ОАЭ. Напомним, Икарди отказался играть за ПСЖ в ЛЧ после болезненого расставания с женой.

Михаил Рыбак