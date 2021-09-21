Жезуш: «У Яремчука были и более слабые выступления, чем против «Боавишты»

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался об игре Романа Яремчука в матче с «Боавиштой» (3:1). Слова специалиста приводит Maisfutebol.

– Тусклая? Что касается движения, я не очень согласен. Он действовал из глубины, чего не было в других играх. Из-за его мобильности у него было больше перехватов, чем в прошлых играх.

Не забил? Это всегда проблема для нападающего. Голы это то, что характеризует форвардов – даже не играя очень технично, если они забивают гол, все складывается.

Но он уже лучше играет корпусом – не то, что мы хотим, но лучше – и он также знакомится с командой. У него и Лазаро проблемы посерьезнее, чем у других – они не говорят по-португальски. Пиньо, который тоже пришел к нам, понимает лучше.

Но мы верим в ценность Яремчука. В еврокубках он показал то качество, которое имел в играх за Украину. Это был не его брат-близнец – это был он.

Для меня он не провел плохой матч, как вы (журналист – прим.) думаете. У него были более слабые выступления, чем сегодня.