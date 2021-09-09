«Жилстрой-1» пробился в женскую Лигу чемпионов

Команда дважды переиграла конкуренток из Кипра

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В ответном матче заключительного второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов «Жилстрой-1» на своем поле переиграл кипрский «Аполлон».

После выездной победы 2:1 в домашней встрече отличались лишь футболистки украинской команды. Правда, не всегда в чужие ворота.

Сначала мяч Бойченко и дубль Овдийчук довел счет до разгромного. Но к концу встречи состоялся еще и автогол Алексанян.

«Жилстрой-1» прошел соперниц с общим счетом 5:2 и пробился в групповой этап турнира. Жеребьевка состоится 13 сентября.

Лига чемпионов. Квалификация, второй раунд, ответный матч

«Жилстрой-1» – «Аполлон» 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Бойченко, 15, Овдийчук, 20, 62 – Алексанян, 66 (автогол)

«Жилстрой-1»: Яман, Алексанян, Апанащенко, Шматко, Петрик (А. Воронина, 86), Хаванская, Бойченко (Г. Воронина, 68), Кочнева, Садикоглу (Спасоевич, 81), Шевчук, Овдийчук.

«Аполлон»: Болдуин, Абрамо, Виско (Иоанну, 46), Лестер, Рикс, Локауд, Хагман (Анокье, 77), Сигфусдоттир (Панайоту, 68), Гмирова, Фреда (Киноссиду, 90 +3) , Спентсмарк (Георгиу, 90 +3).

Предупреждения: Кочнева, Петрик – Фреда