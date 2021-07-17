Жиру в «Милане» взял «проклятый» номер

«Девятки» в итальянской команде обречены на провал

Оливье Жиру / фото - Sempre Milan

Сегодня «Милан» на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Челси» Оливье Жиру.

«Россонери» отдали за игрока два миллиона евро и подписали с ним двухгодичное соглашение.

Француз решил выступать в «Милане» под девятым номером.

Но, после ухода из клуба легендарного Филиппо Индзаги, никто из следующий обладателей девятки на спине не смог забить за клуб больше 10 голов. В трех сотнях матчей за «россонери» в Серии А Пиппо записал на свой счет 160 голевых действий.

Даже такие известные бомбардиры, как Фернандо Торрес, Гонсало Игуаин и Марио Манджукич не смогли под этим номером показать свою лучшую игру.

Кроме вышеназванных, после Индзаги «девятку» успели поносить: Алешандро Пато, Адриано, Лаппадула, Андре Силва и Кшиштоф Пентек.

Что примечательно, за пределами «Милана» многие из этих игроков забивали большое количество голов. К примеру, Андре Силва в прошлом сезоне забил в составе «Айнтрахта» 28 голов и занял второе место в списке бомбардиров Бундеслиги, уступив лишь невероятному Роберту Левандовски.

Возможно, Жиру сможет сломать это проклятие, ведь чемпион мира смог забить в составе «Челси» 11 голов в минувшем сезоне, отыграв лишь 1200 минут в синей футболке.

Напомним, «Милан» также подписал нападающего «Реала».