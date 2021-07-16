«Милан» подписал нападающего «Реала»

Итальянцы во второй раз взяли игрока в аренду

Браим Диас / фото - The Real Champs

Испанский вингер «Реала» Браим Диас отправился в аренду в «Милан», сообщает инсайдер Fabrizio Romano.

Игрок провел прошлый сезон, играя за «россонери», и боссы миланского клуба остались довольны его игрой. После ухода Хакана Чалханоглу итальянцы хотят, чтобы именно испанец выполнял функции турка на поле.

По новому соглашению Браим пробудет в «Милане» еще два года, а после у «россонери» будет возможность выкупить игрока у «Реала» за 22 миллиона евро. Мадридцы оставят за собой право обратного выкупа за 27 миллионов евро.

В минувшем сезоне испанец отыграл в составе миланского клуба 39 матчей, в которых отметился 7 голами и 4 голевыми передачами.

Напомним, «Милан» также хочет купить вингера «Шахтера».