Жоржиньо: «Золотой мяч»? Мы живем мечтами, но надо быть честным»

Полузащитник в этом году выиграл Лигу чемпионов и Евро

Жоржиньо / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо высказался о возможности получить «Золотой мяч». Его слова приводит Sport Mediaset.

«Мы живем мечтами. Но надо быть честным. Я понимаю, что в плане мастерства я не лучший футболист в мире. Количество трофеев – тоже важный критерий, и никто в этом году не выиграл больше, чем я. Но как мне сравнивать себя с Месси, Роналду или Неймаром? У них совершенно другие характеристики. Все зависит от критериев».

В нынешнем году Жоржиньо выиграл с «Челси» Лигу чемпионов и Евро-2020 со сборной Италии.