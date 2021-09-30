Журналист раскрыл детали «драки» Пятова и Сидорчука
В эфире YouTube-канала ТаТоТаке журналист Михаил Спиваковский со ссылкой на свои источники рассказал подробности конфликта между вратарем «Шахтера» Андреем Пятовым
и хавбеком «Динамо» Сергеем Сидорчуком
в перерыве матча за Суперкубок Украины.
«Пятов и Сидорчук спускались в тоннель во время перерывы. Сидорчук попросил Пятова угомонить тренеров «Шахтера», потому что они вели себя так как не понравилось «Динамо». Пятов предложил Сидорчуку сказать своим товарищам по команде, чтобы те не бежали с первых секунд с агрессией на арбитра.
Претензия пошла одна на другую, эмоции и разбежались по раздевалкам. Другое дело, что там нашлось кому продолжить это дело – там были администраторы, тренеры, Огнен Вукоевич. По большому счету, это все.
Я спросил Андрея Пятова о дальнейшем, и он сказал, что специально подождал выхода Сергея Сидорчука из раздевалки после перерыва, они отбили кулачки, и этот инцидент был исчерпан.
Пятов задал мне вопрос, который меня обескуражил: «Ассоциируемся ли мы с Сидорчуком с людьми, которые будут драться и толкаться в тоннеле?» Они – друзья, дружат семьями. Понятно, что это был эмоциональный разговор даже без намека на какой-то мордобой».
Напомним, ранее журналист Игорь Цыганык сообщил о конфликте друзей Пятова и Сидорчука.
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