Журналист раскрыл детали «драки» Пятова и Сидорчука

Андрей Пятов / Фото: Шердог

В эфире YouTube-канала ТаТоТаке журналист Михаил Спиваковский со ссылкой на свои источники рассказал подробности конфликта между вратарем «Шахтера» Андреем Пятовым и хавбеком «Динамо» Сергеем Сидорчуком в перерыве матча за Суперкубок Украины.



Претензия пошла одна на другую, эмоции и разбежались по раздевалкам. Другое дело, что там нашлось кому продолжить это дело – там были администраторы, тренеры, Огнен Вукоевич. По большому счету, это все.

Я спросил Андрея Пятова о дальнейшем, и он сказал, что специально подождал выхода Сергея Сидорчука из раздевалки после перерыва, они отбили кулачки, и этот инцидент был исчерпан.

Пятов задал мне вопрос, который меня обескуражил: «Ассоциируемся ли мы с Сидорчуком с людьми, которые будут драться и толкаться в тоннеле?» Они – друзья, дружат семьями. Понятно, что это был эмоциональный разговор даже без намека на какой-то мордобой».