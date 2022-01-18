Журналист: «Сейчас бюджет запорожского «Металлурга» – 1,5 миллиона евро. Стоит задача вернуться в УПЛ»

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Украинский журналист Михаил Спиваковский в шоу «ТаТоТаке» рассказал о бюджете запорожского «Металлурга», который сейчас выступает во Второй лиге.

Бюджет «Металлурга» от городских властей составлял 30 миллионов гривен. Были разные мнения. Радикальное мнение, что нужно обрубить бюджет пополам, оставить его на уровне 15 млн гривен, чтобы команда продолжила играть на уровне второй лиги.

Метревели рекомендовал сохранить имеющийся бюджет. Сейчас бюджет увеличен, он доходит до 1,5 млн долларов в год на 2022 год, то есть, где-то до 40 млн гривен.

Это значит, что перед командой сохраняется задача выхода в первую лигу, есть финансирование на первую половину следующего сезона. Если все будет нормально, то команда будет ставить задачу в ближайшей перспективе вернуться в УПЛ»