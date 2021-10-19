Каррагер: «Манчестер Юнайтед» нужен новый тренер»
Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» провели переговоры с французским специалистом
15:39
Зинедин Зидан / Фото - independent.co.uk«Манчестер Юнайтед» может сменить главного тренера команды. Об этом сообщает El Chiringuito TV.
Манкунианцы связались с экс-наставником «Реала» Зинедином Зиданом по рекомендации Криштиану Роналду.
Сообщается, что руководство английского клуба провело предварительные переговоры с тренером на предмет того, готов ли он в случае чего возглавить клуб. Ответ француза остается неизвестным.
В последнее время ходит много слухов относительно возможной отставки Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» из-за неудовлетворительных результатов команды.
Ранее стало известно, что боссы «Манчестер Юнайтед» готовы зимой выделить Сульшеру внушительную сумму на усиление состава.
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