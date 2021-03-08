Зидан сравнился с Дель Боске по количеству матчей во главе «Реала»

Зинедин Зидан / Фото: twitter.com/realmadrid

«Реал» в матче 26 тура Ла Лиги сыграл вничью с дерби с «Атлетико» (1:1).

Эта игра стала 246-й для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана во главе команды. Он догнал по количеству матчей экс-наставника Висенте дель Боске.

Впереди лишь легендарный тренер «Реала» Мигель Муньос у которого 605 матчей.

В таблице «Реал» отстает от «Атлетико» на 5 очков.